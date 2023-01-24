Горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 24 января. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горячую воду отключат по нескольким адресам в Нижнем Новгороде 24 января. Отключения запланированы в Ленинском и Сормовском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Ленинском районе, как и вчера, без горячей воды останутся жильцы домов №14/1 и 14/2 на площади Комсомольской. Воды не будет с 9.30 до 15.00.

В Сормовском районе «тепленькую» отключат в домах №11 и 12 по улице Гаугеля. Коммунальной услуги не будет с 9 до 15 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.