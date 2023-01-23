Умер главный редактор нижегородского издательства «Деком» Яков Гройсман

Скончался главный редактор нижегородского издательства «Деком», писатель и исследователь Яков Гройсман. Его не стало 92-м году жизни. Свои соболезнования в связи с его смертью выразил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Он был необыкновенно разносторонним и преданным своему делу человеком. Книги, в создании и издании которых он принимал участие, всегда были интересны читателям и будут, несомненно, полезны новым поколениям, - подчеркнул глава региона.

Церемония прощания с Владиславом Бородачевым состоится в 12:00 25 января в ритуальном зале №2 на Бугровском кладбище (улица Пушкина, 34).

Издательство Дкеом было основано в 1991 году . Книги издательства продаются в России и за рубежом. Основная направленность работы издательства – мемуарно-биографическая, краеведческая, научно-популярная и метафизическая литература.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает свои соболезнования родным и близким Якова Гройсмана.

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