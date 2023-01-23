Шесть новых корпусов построят в трех детских лагерях Нижегородской области

Лагерь. Фото: Евгения ГУСЕВА

Шесть новых корпусов построят в трех детских оздоровительных лагерях Нижегородской области. На эти цели будет выделено почти 112 миллионов рублей федеральных субсидий. Об этом рассказала первый заместитель Председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина во «Вконтакте».

В частности, корпуса появятся в двух лагерях Городецкого района – «Салют» и «Дружба», а также в лагере «Лазурный» в Выксе. Строительство новых зданий позволит создать 300 дополнительных мест для юных нижегородцев.

- От региона выделим средства на благоустройство их территории. В следующем году программа продолжится – в нее обязательно войдут и другие детские оздоровительные лагеря, расположенные в районах нашей области, - рассказала Ольга Щетинина.

Напомним, в 2022 году на время каникул для 16 652 школьников свои двери открыли 188 лагерей, организованных на базах школ, учреждений дополнительного образования и спорта. Во всех лагерях было организовано двух- или трёхразовое питание. В местах с трёхразовым питанием для детей до 10 лет был предусмотрен дневной сон.

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