Соревнования по дзюдо «Рождественская звезда» прошли в Дзержинске

В выходные, 21 января, в Дзержинске состоялся пятый межрегиональный епархиальный турнир по дзюдо «Рождественская звезда». Ежегодно он проходит на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «ОКА» в рамках городского фестиваля «Рождественские встречи». В 2023 году участие в соревнованиях приняли команды юношей и девушек 2008-2013 годов рождения из 14 регионов, в том числе из Донецкой Народной Республики – всего около 1000 человек.

Организатором турнира уже в пятый раз выступил отдел молодежи и спорта Воскресенского благочиния и Федерация дзюдо Дзержинска при поддержке администрации города.

«Несмотря на то, что «Рождественские встречи» – это, прежде всего, фестиваль искусств, вот уже пять лет в рамках него мы проводим турнир для юных дзюдоистов. Ведь если задуматься, любой вид спорта – тоже искусство. В этом году рады были приветствовать ребят из Донецкой Народной Республики. И надеюсь, все гости успели не только выступить на ковре, но и посмотреть наш Дзержинск. Спасибо всем ребятам за участие, тренерам и родителям – за то, что не жалеете своих сил и времени и делаете все, для того чтобы ваши дети участвовали в крупных соревнованиях и совершенствовались в своем виде спорта!» – сказала начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска Анна Куликова.

Победителей определили в трех возрастных категориях – 2008-2009, 2010-2011 и 2012-2013 годы рождения. Из Дзержинска призовые места в этих категориях заняли 18 человек – представители спортивной школы олимпийского резерва «Город спорта» и спортивной школы олимпийского резерва борьбы «Созвездие».

«Рождественская звезда от Рождества Христова до Богоявления радует сердца, мы это видим по вашим улыбкам на закаленных лицах. Вы уже участвовали в каких-то схватках, в соревнованиях, есть у вас и победы над собой. Православный воин и христианин – это тот, кто трудолюбив, а кто трудолюбив, тот и добивается успеха. И тот, кто этого успеха добьётся – будет первым. Хочется, чтобы эти соревнования прошли без травм и происшествий. Помните, что самое главное, если вы проиграете – не скорбеть, а делать надлежащие выводы. Вы уже участвуете в важных соревнованиях, и завтра вас будет еще больше, и пусть у вас будут победы. С Богом, со Христом!» – сказал помощник благочинного Воскресенского округа Нижегородской епархии по делам молодежи иерей Михаил Серухин.

Соревнования проходили в течение двух дней, 21 и 22 января. Победители в каждой из категорий были награждены кубками, медалями, дипломами и памятными подарками.