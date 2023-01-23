Онлайн-консультации по защите прав потребителей стали доступны нижегородцам в МФЦ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителям Нижегородской области стали доступны онлайн-консультации по защите прав потребителей в многофункциональных центрах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, новый формат услуг действует в МФЦ с января 2023 года.

- В ходе приема оказывается консультативная помощь в составлении претензий, разъясняются нормы действующего законодательства, доводится информация об основных изменениях действующего законодательства, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Как нам удалось выяснить в МФЦ, формат онлайн-консультаций все-таки предусматривает посещение многофункциональных центров.

- Онлайн-консультации осуществляется по видеосвязи в отделе МФЦ, в который мы можем Вас записать. Для осуществления онлайн-консультации Роспотребнадзора необходимо указать ФИО, контактный номер телефона, отдел МФЦ, - пояснили в учреждении.

Когда человек приходит в назначенный день, ему устраивают консультацию по видеосвязи в стенах МФЦ.