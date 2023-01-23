Нижегородский политех стал лидером в рейтинге чемпионата «CASE-IN»

Обновленный рейтинг Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» опубликован его оргкомитетом. В рейтинге отражены успехи вузов - участников чемпионата за 10 лет в основном сезоне и в осеннем кубке. Главным критерием для попадания в этот рейтинг являются достижения команд в Чемпионате по итогам финала.

«Рейтинг учитывает два ключевых параметра. Историческая оценка включает систематичность участия, победы за весь период участия, показатели регулярной и планомерной работы студентов, преподавателей и молодых специалистов. А оценка текущих достижений отмечает школы, вузы и компании, которые недавно присоединились к чемпионату, но уже демонстрируют высокие результаты», - пояснил сопредседатель оргкомитета чемпионата «CASE-IN» Артем Королев.

Оргкомитет чемпионата «CASE-IN» представил сразу 11 отраслевых рейтингов, так как соревнования основного сезона «Студенческой лиги» делятся именно на 11 ведущих для промышленности страны направлений.

Уверенным лидером в рейтинге вузов по направлению «Цифровой атом» стал Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева. Команда вуза три города подряд становилась первой, побеждая таких сильных соперников как студенты Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Иркутского национального исследовательского технического университета.

НГТУ им. Р.Е. Алексеева также входит в тройку лидеров направления «Автоматизация и IT».

Рейтинги по всем направлениям основного сезона можно посмотреть здесь.

Напомним, Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» — это система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

Чемпионат «CASE-IN» включен в инициативу «Наука побеждать» и план Десятилетия науки и технологий, которое пройдет в России в 2022-2031 гг.

Организаторами чемпионата «CASE-IN» выступают Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика». Проект «CASE-IN» осуществляется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».