76 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

Коронавирус в Нижнем Новгороде. Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 23 января 2023 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 76 новых случаев заражения COVID-19. Из них два человека были госпитализированы. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 502 263 человек. Об этом сообщается на официальном портале стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 69 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 489 655 жителей региона.

К сожалению, число умерших выросло до 11 817 человек. За минувшие сутки не справились с болезнью ещё двое нижегородцев.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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