Нижегородские родители недовольны появлением Егора Крида на уроке «Разговоры о важном»

Фото: скрин из видео. Источник: Разговоры о важном.

Нижегородские родители возмутились появлением популярного исполнителя Егора Крида на всероссийском школьном уроке «Разговоры о важном». В видеоролике певец рассказывает о медиаграмотности и цифровой гигиене, предостерегая подростков и детей не вестись на мошенничество. Об этом сообщается в группе «Родительский комитет Нижегородской области» во «ВКонтакте».

Родители объяснили, что Егор Крид – это плохой пример для подражания, ведь он весь покрыт тату, у него есть пирсинг, да и в песнях своих он использует мат. Не понравился старшему поколению и тот факт, что в конце видеообращения певец позвал школьников в свой телеграм-канал и пригласил на концерт.

– Учителя, встаньте на сторону детей и родителей, откажитесь от предложенного ролика с Егором Кридом! – написали в публикации.

Напомним, что «Разговоры о важном» - это второй шаг в воспитании патриотизма у школьников. Первый шаг был сделан еще весной, когда в нижегородских школах ввели правило начинать каждую неделю с исполнения гимна России и поднятия государственного флага. По мнению министра образования Нижегородской области Ольги Петровой, такая практика является верным началом учебной недели, поскольку «содействует формированию гражданственности и чувства патриотизма у ребят».

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