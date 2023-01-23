Свет и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 23 января. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Свет и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 23 января. Отключения запланированы в Московском и Ленинском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Ленинском районе без горячей воды останутся жители домов №14/1 и 14/2 на площади Комсомольской. Воды не будет с 9.30 до 15.00.

В Московском районе запланировано отключение электроэнергии. Жильцам дома №9 по улице Черняховского с 9 до 13 часов придется временно обойтись без света.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.