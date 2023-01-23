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НовостиНедвижимость23 января 2023 5:46

Новый ТЦ на Южном шоссе в Нижнем Новгороде откроется весной 2023 года

Его строили 5 лет
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Так выглядит торговый центр.

Так выглядит торговый центр.

Фото: Яндекс. Карты

Торговый центр на Южном шоссе в Автозаводском районе, который строили последние пять лет, откроется весной 2023 года. Речь идет о здании, расположенном за остановкой «Школа №37», пишет GiperNN со ссылкой на директора компании-застройщика Дмитрия Гуряшина.

На четырех этажах торгового центра расположатся супермаркет «Пятерочка», магазин Fix Price, гипермаркет одежды «Бульвар», кафе, спортзал, офисные помещения и прочее.

Арендаторы найдены для 70% площадей нового торгового центра. В конце января начнутся работы по внутренней отделке помещений.

- Полагаю, что в апреле ТЦ должен открыться, — сказал Дмитрий Гуряшин.

Напомним, строительство этого здания, который по проекту называется «многофункциональный центр», началось в 2017 году. Новый торговый центр будет носить название "Южный".