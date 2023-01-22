45% нижегородцев выбросили живые новогодние ели в мусор вместо переработки

Переработка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый год, Рождество и даже старый Новый год прошли, а это значит, что жители Нижнего Новгорода постепенно убирают праздничные ели из домов и квартир. Так, живые новогодние ели 45% нижегородцев в этом году выбрасывают в мусор и только 21% опрошенных более осознанно подходит к утилизации, сдавая ель в переработку. Результатами исследования, проведенного 13-20 января, поделился сервис SuperJob.

- 18% респондентов распилят дерево на дрова, 2% - на деревянные изделия и сувениры, - гласят результаты.

Нижегородцам настоятельно рекомендуют не выкидывать живые новогодние деревья вместе с другим мусором. Во-первых, ёлки - это крупногабаритные коммунальные отходы, которые нельзя оставлять в общем контейнере. Во-вторых, на мусорных полигонах хвойные не смогут разложиться естественным путем и будут лишь отравлять воздух, почву и грунтовые воды. Так, двухметровая елка, разлагаясь на свалке, выбрасывает в атмосферу около 16 килограм углекислого газа.

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