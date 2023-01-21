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НовостиОбщество21 января 2023 17:07

Жители Дзержинска простились с погибшим в СВО хоккейным тренером Алексеем Чепко

Его мобилизовали в начале октября
Полина ШИБАЛКИНА
Детского тренера мобилизовали в начале октября. Фото: социальные сети Алексея Чепко

Детского тренера мобилизовали в начале октября. Фото: социальные сети Алексея Чепко

В Дзержинске простились с детским хоккейным тренером Алексеем Чепко, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщается в группе «Нижегородская областная федерация хоккея» Вконтакте.

Церемония прощания состоялась на улице Октябрьской, 15 в Дзержинске. Она проходила с 9:00 до 11:00. После этого мужчину похоронили на аллее Героев на Городском Дзержинском кладбище. Много людей пришли проститься с Алексеем Чепко: родные, близкие, друзья и воспитанники детской школы.

Детского тренера мобилизовали в начале октября. Тогда проводить его пришли воспитанники и ребятишки из команд 2011 и 2013 годов рождения. Они пришли к военкомату с плакатами и рисунками.

«Комсомольская правда в Нижнем Новгороде" выражает соболезнования родным и близким погибшего.