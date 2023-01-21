С погибшим на СВО Александром Пушковым простились в Дивеевском районе

Его похоронили 20 января 2023 года. Фото: администрация дивеевского округа Вконтакте

В Дивеевском районе простились с Александром Пушковым, который героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Старший сержант ушел служить добровольцем, ему было 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

- Выражаем искреннее соболезнование родным и близким героя. Низко склоняем головы перед невосполнимой утратой и глубоко скорбим со всеми, кто знал Александра Васильевича. Старший сержант Пушков А.В. с честью и достоинством исполнил долг военнослужащего, защищая мирных граждан, - пишут в пресс-службе.

Траурный митинг состоялся в сельском Доме культуры в деревне Стуклово, – на родине Александра Пушкова. В прощальной церемонии участвовали не только родные и близкие, но и глава местного самоуправления Сергей Кучин, замминистра регионального минкульта Михаил Пельченков и представитель военкомата Нижегородской области майор Георгий Гончаров.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает свои соболезнования родным и близким Александра Пушкова.