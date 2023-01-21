Отделение медицинской реабилитации открылось в Арзамасе

Сюда закупили тренажёры, специальные устройства и даже экзоскелет. Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

Отделение медицинской реабилитации начало работать в Арзамасе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Вчера без ленточек и фанфар в Арзамасе начало работать отделение медицинской реабилитации. Закупили самое современное оборудование - тренажёры, специальные устройства и даже экзоскелет, - рассказал министр.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, Арзамас является стратегическим межрайонным медицинским узлом южной части региона. И в ближайшее время здесь полноценно будут работать все виды медицинской помощи за исключением трансплантологии.

Кроме того, министр здравоохранения отметил, что завершается цикл выстраивания медицинской помощи для лечения онкологических и сосудистых заболеваний. Как подчеркнул Мелик-Гусейнов, именно они оказывают основной урон демографии.

- С появлением регионального сосудистого центра, с учётом современного центра реабилитации, весь цикл медицинской помощи теперь доступен, - заключил министр.