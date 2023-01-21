Нижегородские школьники узнают о технологиях прогнозирования погоды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородские школьники смогут узнать о технологиях прогнозирования погоды в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Об этом информирует пресс-служба правительства Нижегородской области.

Мероприятие пройдет 26 января в лицее №21 Дзержинска. Там юные нижегородцы познакомятся с процессом создания прогноза погоды, а также этапами его формирования: от сбора метеорологических данных до корректирования готового прогноза.

- Ребята увидят, насколько сложным может быть прогнозирование погоды даже на один день, а также поймут, как работает искусственный интеллект и чем он помогает метеорологам, - отметила министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова.

Так, благодаря игровым тренажерам школьники смогут увидеть и оценить возможности искусственного интеллекта. Кроме того, в мероприятии будут участвовать представители компании IT School и сети центров цифрового образования детей «IT-куб».

- На этом занятии ученикам расскажут, чем занимаются метеоролог, инженер данных, аналитик данных, специалист по вычислительной математике, специалист по машинному обучению и менеджер проекта, - подчеркнул министр информационных технологий и связи Нижегородской области Александр Синелобов.