«Красный тоннель» частично разберут при продлении нижегородского метро. Фото: Александр ГЛУЗ

Заброшенную городскую канализацию «Красный тоннель» частично демонтируют во время прокладки подъездных путей к станции метро «Сенная» в Нижнем Новгороде. Об этом информирует издание «В городе N» со ссылкой на МКУ «ГУММиД».

Речь идет об историческом объекте из кирпича, которого называют «Красным тоннелем». Он был построен еще в 1914–1916 годах, но в 1970 году объект был заброшен.

Длина тоннеля имеет протяженность примерно в 600 метров. Раньше он соединял бетонный коллектор на улице Ковалихинской с очистной станцией на берегу Волги. Сооружение проходило под Сенной площадью.

Отмечается, что в 2007 году тоннель был пробит сваями в ходе строительства жилого комплекса, так он оказался частично затоплен подземными водами вперемешку с грунтом. И теперь канализацию частично демонтируют для прокладки подъездных путей к новой станции нижегородского метро. При этом Ковалихинский коллектор в ходе работ не затронут, так как проходка тоннеля будет вестись на большей глубине.