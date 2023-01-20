Цены на молочную продукцию и овощи выросли в Нижегородской области в декабре 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цены на молочную продукцию и овощи выросли в магазинах Нижегородской области в декабре 2022 года. Об этом информирует Нижегородстат.

Согласно информации, в декабре 2022 года в регионе наблюдается небольшой рост цен на молоко и молочную продукцию, а также макаронные изделия на 0,7-0,9%. Также стоимость колбасы, мясных консервов для детского питания и рыбных консервов выросла на 1,4%-2,6%.

Кроме того, увеличились цены на фрукты и овощи. Так, репчатый лук, свекла, морковь и свежая капуста стали дороже на 11,7-16,5%. При этом картофель подорожал на 6,1%. А вот цены на фрукты выросли в среднем на 1,4%.

Стоит отметить, что цены на некоторые продукты в декабре, наоборот, снизились. Так, цена на кофе снизилась на 6,7%. Также заметно снижение стоимости на сахарный песок, крупы, фруктово-ягодные консервы на 2,1-3,3%. Кроме того, цены на пшеничную муку, сливочное и подсолнечное масло стали ниже на 1,4-1,9%.