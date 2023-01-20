Строительство двух школ в Выксунском районе завершится в 2023 году. Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Строительство двух школ по концессии в Выксунском районе завершится в 2023 году. Об этом информирует Корпорация развития Нижегородской области.

Так, школа на улице Козерадского в Выксе рассчитана на тысячу мест. Здание образовательного учреждения будет состоять из четырех блоков от двух до четырех этажей. Общая площадь объекта составит 21,6 тысячи квадратных метров. Сейчас на стройплощадке работают 80 человек. Стоит отметить, что строительные работы ведутся на уровне второго этажа.

- К зданию будущей школы подведены сети теплоснабжения, водоснабжения, смонтирована газовая котельная, - отметили в Корпорации.

Вторая школа общей площадью 9,5 тысяч квадратных метров располагается в рабочем поселке Виля в Выксе. Она будет состоять из пяти блоков от двух до трех этажей, кроме этого, школа рассчитана на 400 мест. В строительстве задействовано 40 человек.

- На строительной площадке в поселке Виля выполняется устройство монолитных поясов здания, кирпичная кладка стен, сборка ферм спортзала, прокладка внутриплощадочных сетей теплоснабжения, - подчеркнули в Корпорации.