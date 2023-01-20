Игорь Маковский: Климовский РЭС «Брянскэнерго» продолжает обеспечивать надёжное электроснабжение в условиях огневого воздействия.

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский проверил работу Климовского района электрических сетей «Брянскэнерго», принявшего на себя самое большее количество огневых воздействий среди энергообъектов Брянской области. Всего с февраля прошлого года было нанесено 17 ударов.

Игорь Маковский посетил ряд энергообъектов, а также провел встречу с коллективом Климовского РЭС, где поблагодарил энергетиков за самоотверженный труд и ещё раз подчеркнул, что компания поддержит стабильное функционирование района, несмотря на внешние угрозы.

«Климовские энергетики находятся фактически на передовой, обеспечивая электроснабжение населения приграничных районов. Мы со своей стороны предпринимаем все необходимые меры, чтобы сделать их труд безопасным, обеспечить работоспособность электросетевых объектов и не допустить перебоев с питанием на социально значимых объектах и в домах жителей», – подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.