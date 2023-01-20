Депутаты предложили продлить программу «умных остановок» в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Депутаты предложили продлить программу «умных остановок» в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству 20 января 2023 года.

Так, проект включает в себя создание 334 остановочных павильонов с интеллектуальной информационной системой о времени прибытия общественного транспорта. Сейчас уже 318 из них приняты в эксплуатацию, но на 16 оставшихся павильонах выявлены замечания.

Зампредседателя комиссии по транспорту и дорожному хозяйству Герман Карачевский отметил необходимость продления реализации программы, так как остановки доказали свою эффективность и получили положительный отклик от жителей и гостей города.

Как подчеркнул председатель постоянной комиссии Станислав Прокопович, в 2028 году остановки перейдут в собственность муниципалитета.

- С учетом того, что маршрутная сеть города меняется, полным ходом идет модернизация электротранспорта, городу необходимы современные остановки с информацией о трафике, интервалах движения общественного транспорта, удобные для наших жителей, - заключил Станислав Прокопович.