Нижегородцы смогут оформить в собственность участки под домами, построенными до 2017 года. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Нижегородцы смогут бесплатно оформить в собственность участки под домами, построенными до 1 января 2017 года. Соответствующий законопроект рассматривается Законодательным собранием Нижегородской области. Законопроект опубликован на сайте регионального парламента.

В соответствии с законопроектом, действие данного закона продляется до конца 2024 года. При этом время обязательного проживания в доме снижается с 15 до 5 лет. Кроме того, в новом законопроекте прописаны условия неотчуждения жилья, расположенного на территории нижегородской области.