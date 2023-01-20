Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 января 2023 14:10

Нижегородцы смогут оформить в собственность участки под домами, построенными до 2017 года

Соответствующий законопроект рассматривается Заксобранием Нижегородской области
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Нижегородцы смогут оформить в собственность участки под домами, построенными до 2017 года.

Нижегородцы смогут оформить в собственность участки под домами, построенными до 2017 года.

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Нижегородцы смогут бесплатно оформить в собственность участки под домами, построенными до 1 января 2017 года. Соответствующий законопроект рассматривается Законодательным собранием Нижегородской области. Законопроект опубликован на сайте регионального парламента.

В соответствии с законопроектом, действие данного закона продляется до конца 2024 года. При этом время обязательного проживания в доме снижается с 15 до 5 лет. Кроме того, в новом законопроекте прописаны условия неотчуждения жилья, расположенного на территории нижегородской области.