Туристический ретропаровоз «Морозный» отправится на борскую фабрику мороженого 12 февраля. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Жители Нижегородской области смогут отправиться на туристическом ретропаровозе «Морозный» на борскую фабрику мороженого 12 февраля. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

На фабрике нижегородцы узнают о тонкостях вафельного производства и процессе изготовления мороженого. Кроме того, гостей фабрики ждет мастер-класс по изготовлению эскимо и дегустации продукции.

А вот во второй части поездки нижегородцы познакомятся с историей Моховых гор и природных дюн в ходе прогулки по хвойному лесу. Также в экскурсионную программу входит посещение Музея боевой славы и духовного центра «Сергиевская слобода».

- Такая поездка на ретропаровозе – отличная возможность познакомиться с интересным производством, историей и природными достояниями округа в интерактивном формате, – отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Узнать подробности о туристическом о маршруте можно на сайте.