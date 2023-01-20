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НовостиОбщество20 января 2023 12:07

Туристический ретропаровоз «Морозный» отправится на борскую фабрику мороженого 12 февраля

Кроме того, нижегородцы смогут посетить Музей боевой славы и духовного центра «Сергиевская слобода»
Полина ШИБАЛКИНА
Туристический ретропаровоз «Морозный» отправится на борскую фабрику мороженого 12 февраля.

Туристический ретропаровоз «Морозный» отправится на борскую фабрику мороженого 12 февраля.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Жители Нижегородской области смогут отправиться на туристическом ретропаровозе «Морозный» на борскую фабрику мороженого 12 февраля. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

На фабрике нижегородцы узнают о тонкостях вафельного производства и процессе изготовления мороженого. Кроме того, гостей фабрики ждет мастер-класс по изготовлению эскимо и дегустации продукции.

А вот во второй части поездки нижегородцы познакомятся с историей Моховых гор и природных дюн в ходе прогулки по хвойному лесу. Также в экскурсионную программу входит посещение Музея боевой славы и духовного центра «Сергиевская слобода».

- Такая поездка на ретропаровозе – отличная возможность познакомиться с интересным производством, историей и природными достояниями округа в интерактивном формате, – отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Узнать подробности о туристическом о маршруте можно на сайте.