Девять домов планируется расселить в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Девять домов планируется расселить в рамках реализации проекта КРТ в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом информирует министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Так, квартал в границах улиц Правды, Чонгарской и Менделеева Ленинского района ждет комплексное развитие. Там планируется расселить 5 аварийных и 4 ветхих дома. Кроме того, собственникам квартир полагается равноценное возмещение или равнозначное жилье взамен равноценного возмещения, а нанимателям — только жилье.

- То есть, в новом жилье общая площадь квартиры должна превышать метраж помещения, которое было в ветхом доме, а жилая — не уступать по величине, - отметили в региональном Минграде.

Стоит отметить, что 18 января прошло голосование собственников жилых помещений за включения домов в программу КРТ. Итоги собрания будут подведены в течение 10 дней.

Планируется, что на данной территории площадью 1,8 га будет проходить строительство многоквартирных домов с переменной этажностью. Также появится надземный паркинг, что позволит реализовать концепцию «двор без машин».