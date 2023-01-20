83 объекта введены в эксплуатацию АО «Транснефть-Верхняя Волга» после реконструкции и ремонта

АО «Транснефть-Верхняя Волга» году ввело в эксплуатацию 83 объекта в рамках реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта за 2022 год.

В минувшем году после реконструкции в эксплуатацию введено 33 км линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, в том числе два подводных перехода. Цель - повышение надежности и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти и нефтепродуктов. В общей сложности было реконструировано 8 объектов линейной части.

Основной объем работ проведён на участке магистрального нефтепровода (МН) Сургут – Полоцк, где завершен первый этап строительства подводного перехода - укладка дюкера. Общая протяженность реконструируемого участка - 3,5 км. После завершения работ по монтажу нового участка, одного из крупнейших подводных переходов в европейской части России через р. Волгу в Нижегородской области, реконструированная нитка линейной части подключена к системе МН. Необходимость реконструкции объекта обусловлена повышенными требованиями к эксплуатационной надежности и экологической безопасности трубопроводов, пересекающих русла рек.

После реконструкции введены в эксплуатацию два резервуара для хранения нефти на линейной производственно-диспетчерской станции «Староликеево». Проведены работы по замене старых металлоконструкций на новые, устройству общего каре резервуаров, а также его обвалования. Проведенный комплекс технических мероприятий обеспечит безопасную эксплуатацию резервуаров на срок не менее 8 лет.

В 2022 году для обслуживания трубопроводов построено и заменено 3,8 км воздушных линий электропередачи, введены в эксплуатацию восемь узлов системы очистки и диагностики, четыре из них в составе подводных переходов, а также произведена замена 61 единицы запорной арматуры на линейной части магистральных трубопроводов и НПС. Проведенные мероприятия позволили обеспечить резервным питанием основное оборудование производственных объектов, своевременно проводить диагностические работы на линейной части, и работы по очистке магистральных трубопроводов.

Предприятие продолжало выполнение работ в рамках программы повышения энергоэффективности производственных объектов. Произведена замена шести магистральных насосных агрегатов в комплекте с электродвигателями на нефтеперекачивающих станциях «Горький», «Балахониха», «Степаньково». Новое насосное оборудование обладает повышенным КПД, что позволяет оптимизировать использование электроэнергии при транспортировке нефти.

Завершены работы по установке новой блочно-модульной котельной на базе производственного обслуживания Марийского районного нефтепроводного управления в Республике Марий Эл. Ввод в эксплуатацию объекта позволит снизить потребление энергоресурсов при сохранении прежних объемов годовой выработки тепла.

Все работы на объектах были завершены в полном объеме и в плановые сроки, что обеспечило поддержание высокой производственной и экологической безопасности.