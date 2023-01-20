В Арзамасе двое несовершеннолетних наелись таблеток и впали в кому

Несовершеннолетние употребили целую пластину таблеток. Фото: Мария СОРОКИНА

Двое студентов Арзамасского экономико-технологического колледжа впали в кому в результате передозировки лекарственным препаратом. Как сообщает Телеграм-канал «NN Today», во время перемены студенты-первокурсники употребили целую пластину лекарства.

- Они съели целую пластину аптечных таблеток, которые вызывают галлюцинации. На паре им стало плохо, - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального Минздрава «КП-Нижний Новгород» сообщили, что 17 января в Арзамасскую районную больницу действительно доставили двоих несовершеннолетних с признаками отравления.

- Юношей незамедлительно доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии больницы. 18 января пациенты были переведены в детское отделение больницы, где по состоянию на сегодняшний день они продолжают получать необходимое лечение, - сообщили в министерстве.

Из больницы информацию о произошедшем передали в местный отдел полиции. Пострадавшие молодые люди на тот момент еще находились в состоянии комы.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее подростки на учете в ПДН не состояли, - ответили «Комсомолке» в пресс-службе регионального ГУ МВД.