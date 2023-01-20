Александр Богомаз и Игорь Маковский обсудили вопросы функционирования электросетевого комплекса Брянской области в 2023 году.

Губернатор Брянский области Александр Богомаз и генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в рамках рабочей встречи подняли вопросы функционирования и развития электросетевого комплекса региона, в том числе на приграничных территориях.

Игорь Маковский отметил, что в районах электрических сетей, находящихся в непосредственной близости от границы, предпринят ряд специальных мер по обеспечению надежного электроснабжения потребителей и защите труда специалистов энергокомпании. Их реализацию координирует оперативный Штаб компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

В условиях непростой обстановки в отдельных районах, брянские энергетики реализуют масштабные проекты в области дополнительных услуг, в числе которых модернизация транспортной инфраструктуры троллейбусного управления столицы области, обновление и строительство сетей наружного освещения, а также создание комфортной городской среды.

«Вне зависимости от внешней ситуации, наша компания в полной мере выполняет все обязательства по обеспечению надежного электроснабжения потребителей Брянской области. Слаженная работа с руководством области и районов позволяет оперативно реагировать на любые вызовы, реализовывать проекты по развитию электросетевого комплекса и расширять круг оказываемых энергокомпанией услуг на благо жителей региона», – подчеркнул Игорь Маковский.

Александр Богомаз отметил высокий уровень готовности к нештатным ситуациям и профессионализм брянских энергетиков. «Россети Центр» является нашим надежным партнером на протяжении многих лет. Уверен, согласованные усилия и налаженный диалог поможет нам успешно пройти любые испытания и реализовать амбициозные проекты», – заявил Александр Богомаз.