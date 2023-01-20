Мининский университет запустил литературный проект для расширения мировоззрения школьников

Статус федеральной инновационной площадки проекта «Мобильный класс: литературный геокэшинг» получил Мининский университет, пройдя соответствующий конкурсный отбор.

Педагоги факультета гуманитарных наук Мининского университета предложили идею, которая заключается в использовании литературных текстов для расширения мировоззренческой картины школьника. Ученики смогут составить представление о культуре, истории, уровня развития естественно-научных дисциплин, принципах мышления и понимания мира времени жизни авторов, анализируя произведения разных эпох.

- Тема междисциплинарности в обучении школьников сейчас занимает особое место в педагогике, - подчеркивает ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Междисциплинарное обучение помогает школьникам развить свои когнитивные способности, сформировать навыки, необходимые для глубокого анализа получаемой информации, обеспечить понимание процессов и альтернативных подходов в решении задач. Все это - необходимые составляющие для формирования мировоззренческого суверенитета страны.

Например, стихотворение «Случилось вместе два астронома в пиру» великого русского ученого Михаила Ломоносова простым языком объясняет важные принципы и идеи закона Вселенной Николая Коперника. Кроме того, оно передает атмосферу бесконечных споров сторонников разных теорий систем мира.

- Таким образом, одно произведение охватывает сразу три предмета: литературу, историю и физику, - объясняет руководитель проекта, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной филологии Елена Дзюба.

Также педагоги Мининского университета изучают вместе с нижегородскими школьниками национальные культурные ландшафты - выявляют признаки, ярко характеризующие территорию.

- С историей Нижнего Новгорода связано формирование одного из самых значимых понятий – «спаситель Отечества» , - рассказывает профессор факультета гуманитарных наук Наталья Ильченко. - Козьма Минин – национальный герой, «спаситель Отечества», сумевший объединить все сословия русского общества для защиты Родины. Еще один пример - архетипический образ родины – святая Русь. Его возникновение связано с легендой об исчезнувшем в водах Светлояра городе. Здесь ментальное представление о России: Мать-земля помогает русским людям, не покорившимся завоевателям. Легенда о граде Китеже – это легенда о подвиге самопожертвования: русские умирают, но не сдаются.

Партнерами проекта уже стали преподаватели и воспитанники 7-9 классов ряда нижегородских школ. Результатами новых исследований школьники поделятся уже в апреле 2023 года на научной конференции, которая пройдет в стенах Мининского университета. Для организации дальнейшей работы преподаватели школ-партнеров пройдут курсы повышения квалификации, направленные на обучение методике междисциплинарного подхода.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина