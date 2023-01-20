Нижегородка потеряла более 16 миллионов рублей из-за мошенников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нижегородка лишилась более 16 миллионов рублей в результате дистанционного мошенничества, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В январе 2023 года 64-летняя жительница Нижнего Новгорода обратилась в отдел полиции. По словам женщины, в течении трех недель она общалась по телефону с неизвестным, который представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник говорил женщине, что ей необходимо уберечь деньги от преступного посягательства.

Так, нижегородка обналичила накопления в шести банках в общей сумме 13,6 миллионов рублей. Кроме этого, она оформила кредит на 2,7 миллионов рублей. Все деньги нижегородка переводила около трёх недель злоумышленнику на указанные счета.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы.