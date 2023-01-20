Подмосковный чиновник отсудил у нижегородского таксиста 250 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр транспорта Московской области Алексей Гержик отсудил у нижегородского таксиста Рената Хаярова 250 тысяч рублей за оскорбление его деловой репутации. Об этом информирует издание «Коммерсантъ-Приволжье».

Напомним, нижегородский таксист решил пробиться на столичный рынок. Однако, по его мнению, ему чинили всяческие препятствия, когда другие фирмы без проблем оформляли все документы. Тогда, чтобы отомстить министерству, таксист назвал свою компанию с использованием фамилии и инициалов чиновника. После этого, московский министр подал в суд на нижегородского таксиста, решив, что это порочит его честь и достоинство.

В качестве компенсации за моральный вред Алексей Гержик потребовал 1 миллион рублей. Но Ренат Хаяров пытался доказать, что что название компании — это случайный набор букв, который не имеет смысла. Но Советский районный суд поддержал московского министра, постановив взыскать 250 тысяч рублей. Кроме того, таксиста обязали изменить название компании.