Аварийный дом с жильцом, отказавшимся переезжать, сносят в Чкаловске

Фото: скрин из программы.

Аварийный дом с отказавшимся переезжать жителем начали сносить в Чкаловске. Сюжет об этом показала программа «Кстати».

- Со вчерашнего дня пришли рабочие с администрацией и начали ломать дом. С живым человеком внутри. Я в этом доме живу уже 22 года, никуда не уезжал и не выписывался. Вот мои окна на втором этаже, которые не тронутые. Остальное уже все сломали. Все разбитое, - рассказал журналистам Сергей Демидов.

В квартире у него все личные вещи собраны в мешки.

- Думал, мне квартиру дадут, всё собрал. Все переезжали, и я собирался, а оказывается меня не расселяют. Два года я живу уже в этом доме один, - объясняет мужчина.

Данный дом признан аварийным и подлежит сносу, поэтому жителей из него переселили в новые квартиры.

– Сестре моей дали квартиру. Я тоже прописан в этой квартире, они должны были на нас двоих дать, но обменялись почему-то только с ней одной, – объясняет Сергей. – Она эту новую квартиру приватизировала и продала. Мне она не копейки не дала.

Как оказалось, Сергею предлагали жить в комнате в общежитии, но он не согласился на такое решение. Пытался Сергей договориться и с сестрой, просил пожить и платить ей за съем квартиры, но та не согласилась.

В свою очередь, сестра мужчины объясняет, что часть денег брату с продажи квартиры отдала и он их положил на книжку, чтобы скопить.

Решать жилищный вопрос Сергей Демидов планирует в суде.

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