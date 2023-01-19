Нижегородцы оформили в ВТБ ипотеку на сумму свыше 10 миллиардов рублей

ВТБ в 2022 году предоставил жителям Нижегородской области 3 тысячи ипотечных кредитов на 10,1 млрд рублей. При этом каждая третья сделка в регионе в прошедшем году заключалась банком по программам господдержки. Средний чек по ипотеке в области по итогам 2022 года составил 3,3 млн рублей.

Рекордным по объемам продаж стал декабрь. В последний месяц года нижегородцы оформили в банке 350 ипотечных сделок на 1,3 млрд рублей, что больше чем на треть превысило результаты ноября.

В рамках госпрограмм в прошедшем году ВТБ оформил 980 льготных кредитов на сумму порядка 4 млрд рублей. Наиболее востребованной у жителей региона была «Ипотека с господдержкой-2020». По ней банк провел 545 сделок на 1,9 млрд рублей. Еще на 1,6 млрд рублей клиенты оформили жилищные займы по «семейной» ипотеке.

Средний чек по ипотеке в Нижегородской области по итогам 2022 года составил 3,3 млн рублей. При этом по сделкам, оформленным в рамках госпрограмм, он оказался почти на 20% выше - 4 млн рублей.

«В 2022 году благодаря программам господдержки и собственным ипотечным продуктам ВТБ жилищные условия смогли улучшить более 3 тысяч нижегородских семей. Драйвером роста объемов ипотечного кредитования в прошедшем году стали госпрограммы. На льготные жилищные займы пришлось почти 40% от общего объема региональных продаж ВТБ. Мы рассчитываем, что благодаря модернизации госпрограмм спрос на ипотеку сохранится и в текущем году. Помимо поддержки жилищного кредитования, модернизация госпрограмм, уверен, поможет и в решении важной социальной задачи по вводу нового жилья и обеспечения им как можно большего числа жителей региона», - отметил управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев.

В целом по России ВТБ в 2022 году показал второй результат по продажам ипотеки в своей истории – заемщики оформили в банке около 208 тысяч жилищных кредитов более чем на 964 млрд рублей (в 2021 году продажи превысили 1 трлн рублей). Ипотечный портфель ВТБ на 1 января 2023 года превысил 3 трлн рублей, за год увеличившись примерно на 16%.