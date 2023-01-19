Шесть нижегородских школ частично закрыты на карантин по гриппу

Шесть нижегородских школ частично закрыты на карантин. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

На данный момент в Нижегородской области закрыты на карантин девять классов в шести школах, три из которых в Нижнем Новгороде. Об этом в ходе брифинга рассказала заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.

- Это минимальные показатели за время эпидемии гриппа, - сообщила Наталья Садыкова. - На прошлой неделе еще не было оснований для введения карантинов. Однако в скором времени ситуация может измениться. При этом хотела бы напомнить, что решение о закрытии на карантин или переходе на дистанционное обучение, принимает руководство школы. Мы только отмечаем уровень заболеваемости.

Напомним, ранее мы писали, что за последнюю неделю уровень заболеваемости в регионе подрос на 30%. В дальнейшем эксперты ожидают дальнейшего подъема.