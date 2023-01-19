Панорамные бинокли и тактильные макеты будут установлены в Нижнем Новгороде

Рабочую группу по реализации проекта туристского кода центра города создают в Нижнем Новгороде. На сайте мэрии опубликовано соответствующее постановление от 18 января, подписанное и.о. главы города Нижнего Новгорода Дмитрием Сивохиным.

До 27 января рабочей группе необходимо распределить мероприятия в соответствии с полномочиями отраслевых и территориальных органов администрации. В срок до 31 марта требуется подготовить документацию и технического задания для реализации проекта туристического кода, включая закупки услуг по дизайну, производству и установке объектов.

Так, для обустройства удобной пешеходной навигации российских и иностранных туристов требуется закупить и установить арт-карты и указатели. Для комфортного и безопасного передвижения лиц с ограниченными возможностями будут установлены тактильные макеты, оснащенные азбукой Брайля.

Также на улицах в центре появятся скамьи, кресла, столики, урны, велопарковки и арт-объекты: скамейка «Музейная Набережная», «Афиша», персонажи «На дне», «Дверь», «Торшер».

Также будут обустроены фотозоны и смотровые площадки. Для этого приобретут панорамные бинокли и фотопластиконы (устройства для одновременной демонстрации стереоскопических изображений группе зрителей).

Планируется установка 12 модулей общественных санузлов.

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