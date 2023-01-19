В нижегородских школах открывается инженерные классы

Создание инженерных классов – проект Мининского университета, по которому вуз заключил соглашения с 12 школами Нижегородской области. Основной задаей проекта является стремление заинтересовать школьников изучением и исследованиями в таких направлениях, как физика, математика, химия, естествознание.

- Проблему технологического суверенитета, которая так явно встает сейчас на федеральном уровне, возможно решить, только трансформировав систему школьного образования в части естественно-научных дисциплин, - считает ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Обучать инженеров в вузах поздно, необходимо проводить профориентационную работу гораздо раньше. Поэтому сейчас мы заключаем соглашения о сотрудничестве с теми школами, которые заинтересованы в высоком уровне знаний своих выпускников по этим предметам и готовы к изменениям.

Согласно проекту Мининского, изменения затронут все составляющие учебного процесса в школах - от подготовки учителей до образовательной среды. На данный момент переобучение уже прошли более 50 учителей физики и химии школ Нижегородской области. Участниками проекта уже стали образовательные учреждения как Нижнего Новгорода, так и региона - к нему присоединились школы Кстовского, Богородского, Чкаловского и Павловского районов. Список учебных заведений продолжает расширяться.

- Мининский университет готов делиться своими наработками и опытом в этом направлении, так что мы открыты для сотрудничества со всеми школами. Новый формат обучения будет предусматривать как вовлечение детей в науку, так и традиционную подготовку к ЕГЭ, - отметил Виктор Владимирович.

Напомним, Мининский университет реализует проект по трансформации образования в области физики для повышения качества подготовки школьников по этому предмету. Он направлен на ликвидацию кадрового дефицита инженеров-конструкторов и инженеров-проектировщиков, но основной целью является обеспечение технологического и мировоззренческого суверенитета страны. Для этого необходимо сформировать массовую высокую мировоззренческую и технологическую культуру в стране, что предусматривает всеобщее историческое и технологическое просвещение на каждом этапе создания ценностей.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина