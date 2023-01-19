Состоялась экскурсия для школьников в филиал АО «Транснефть-Верхняя Волга» - Центр промышленной автоматизации

АО «Транснефть-Верхняя Волга» организовало экскурсию для школьников в филиал предприятия - Центр промышленной автоматизации (ЦПА). В мероприятии приняли участие 28 учащихся 9 класса лицея №38 с углублённым изучением физики и расширенным изучением математики г. Нижнего Новгорода.

Производственная экскурсия прошла в рамках реализуемой ПАО «Транснефть» программы профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных учреждений к получению профильного образования, выбору специальностей, востребованных в нефтетранспортной отрасли.

Центр выпускает оборудование для нефтегазовой отрасли, которое позволяет контролировать процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам. Оборудование поставляется в организации системы ПАО «Транснефть» и внешним заказчикам. Производство осуществляется в рамках программы импортозамещения в целях обеспечения промышленного использования современных отечественных решений и призвано повысить технологическую независимость российских компаний.

Школьники осмотрели испытательный полигон автоматизации систем управления технологическими процессами (АСУТП), а также ознакомилась с работой измерительно-вычислительного комплекса системы обработки информации производства ЦПА. Данное оборудование является собственной разработкой центра, предназначенной для измерения параметров и вычисления расхода, количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, для учащихся была проведена экскурсия по цехам производства и испытаний шкафов линейной телемеханики и систем автоматизации для нефтегазовой отрасли, производимых в рамках программы импортозамещения ПАО «Транснефть».

В ходе посещения аппарата управления АО «Транснефть-Верхняя Волга» генеральный директор А.А. Иванов рассказал школьникам об основных направлениях производственной деятельности предприятия. Также учащиеся лицея посетили корпоративный музей. Макеты и экспозиции музея располагаются в трёх залах на общей площади 230 кв. м, постоянно актуализируются и принимают участие в Российских и международных музейных выставках.

В ходе осмотра экспозиции старшеклассники познакомились с историей развития нефтяного промысла в Центральной России, принципами работы линейной части магистральных трубопроводов, перекачивающих станций, резервуарных парков и других производственных объектов. Они узнали о магистральном транспорте нефти, ее пути от скважины до потребителя.

Справочно:

АО «Транснефть-Верхняя Волга» на постоянной основе взаимодействует с вузами и общеобразовательными учреждениями в регионах деятельности. В ходе профориентационной работы компания инициирует научно-практические конференции, ознакомительные встречи, экскурсии на производственные объекты, организуются фотоконкурсы и конкурсы детских рисунков.