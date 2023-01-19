Собираемость взносов за капремонт в Нижнем Новгороде составила более 98%

За год выполнено 317 видов работ в 336 многоквартирных домах. Фото: Даниил ОПАРИН

Собираемость взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов в Нижнем Новгороде составила свыше 98% по итогам 2022 года. Как сообщает пресс-служба Гордумы, в ушедшем году на проведение ремонта было потрачено свыше 2,8 млн рублей. Выполнено 317 видов работ в 336 многоквартирных домах. Качество выполненного ремонта успели оценить 39 тысяч нижегородцев, проживающих в этих домах.

- В настоящее время Фондом капитального ремонта совместно с министерством энергетики и ЖКХ Нижегородской области, а также департаментом жилья и инженерной инфраструктуры администрации города согласовывается перечень работ, подлежащих выполнению в 2023 году с учетом объема возможного финансирования. Размещение конкурсной документации планируется выполнить до 31 января этого года, - подчеркнула заместитель генерального директора Фонда Ирина Лукъянова в ходе недавнего заседания Гордумы.

Также представители ФКР отметили, что в нескольких многоквартирных домах Автозаводского и Приокского района работы не были выполнены в срок из-за плохих погодных условий. В ответном слове депутаты отметили, что эти и другие вопросы необходимо урегулировать в кратчайшие сроки.