С погибшим на СВО Александром Емелиным простились в Сокольском районе

В Сокольском районе простились с Александром Емелиным, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Мужчине было 54 года. Его не стало 15 декабря 2022 года. Об этом сообщается в группе «СОКОЛЬСКОЕ. Реалии дня.» во Вконтакте.

- Вечная память, Царствия Небесного! - пишут земляки.

Прощание состоялось в минувший понедельник,16 января. Память бойца приехали почтить не только родные и близкие, но и глава местного самоуправления г.о. Сокольский Александр Созонов. Чиновник пожелал всем родственникам погибшего терпения, сил, и с честью нести память о героизме солдата.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает свои соболезнования родным и близким Александра Емелина.

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