Свет и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 19 января

Без света. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В четверг, 19 января, в двух районах Нижнего Новгорода – Автозаводском и Канавинском –частично отключили свет и горячую воду. Причиной отключений послужили плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщается на сайте Управления ГО и ЧС.

Например, без света с 09:00 до 13:00 остались жители улицы Прыгунова (№10 и 12). Отключение затронуло и тех, кто проживает в доме №19 по улице Лескова.

Горячее водоснабжение с 09:00 до 13:00 отключили в домах №32а, 30 и 32 по улице Движенцев, а также в доме №34 по улице Кольцевая. Горячей воды нет и в домах №1, 2, 3 по улице Запрудная.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

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