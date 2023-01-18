Толпа из 15 человек избила несовершеннолетнего у «Золотой мили» в Нижнем Новгороде

Парень получил увечья. Фото: Роман В., "Типичное Сормово" в ВК.

Толпа из 15 человек напала на группу несовершеннолетних в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Как сообщил очевидец инцидента Роман в сообществе «Типичное Сормово», все происходило 17 января.

- Примерно в 22 часа на улице около «Вкусно и точка» в «Золотой миле» было произведено нападение группой лиц численностью более 15 человек на подростков, не достигших 18 лет. Пинали и били ногами по лицу, по корпусу, по рёбрам. Избивали толпой одного человека, - сообщил нижегородец и прикрепил фото со следами побоев. На кадрах видно, что у подростка заплыл глаз, течет кровь из носа, имеются отметины на лице и руках.

По словам очевидца нанесены серьезные увечья, подросток находится в тяжелом состоянии.

С целью получить более подробную информацию о случившемся, корреспондент «КП-Нижний Новгород» направил запрос в пресс-службу регионального ГУ МВД. К настоящему времени ответ не получен. Следите за новостями!