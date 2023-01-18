Еще шесть домов снесут в зоне строительства станции метро «Сенная» в Нижнем Новгороде. Фото: Марина СОРОКИНА

Еще шесть домов снесут в зоне строительства станции метро «Сенная» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает нижегородский МКУ «ГУММиД».

Все дома расположены на участке от площади Свободы до Сенной – там, где будет вестись строительство тоннеля. Поэтому, согласно проекту, под демонтаж попадают несколько домов на улицах Горького и Кавалихинская.

В частности, будут изъяты и снесены дома №№ 272, 266, 268, 270, 274 по улице Горького, а также дом 100/264 на улице Ковалихинской. Ни один из них не является объектом культурного наследия.

После того, как здания будут демонтированы, здесь начнется установка строительного городка и подготовка площадки для строительства метро.

Напомним, в Нижнем Новгороде сейчас идет строительство станций метро «Сенная» и «Площадь Свободы». Их планируется построить к концу 2025 года.