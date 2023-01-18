Ремонт 103 единиц спецтехники выполнила в 2022 году кстовская база производственного обслуживания АО «Транснефть-Верхняя Волга»

Кстовская база производственно-технического обслуживания и комплектации оборудованием (БПТО и КО) АО «Транснефть-Верхняя Волга» в 2022 г. выполнила ремонт 103 единиц специальной тяжелой дорожно-строительной техники.

База ПТО и КО - старейший филиал предприятия, в 2022 г. отметил 45-летие с начала ведения производственной деятельности. Подразделение является складским центром с круглогодичной транспортной доступностью, осуществляет централизованное техническое обслуживание и ремонт тяжёлой спецтехники: экскаваторов, бульдозеров, трубоукладчиков. Работники базы, включая молодых специалистов – постоянные участники конкурса профессионального мастерства.

В минувшем году специалисты базы провели своевременное техническое обслуживание 44 и ремонт 59 единиц дорожно-строительной техники, задействованной на производственных объектах компании в регионах деятельности – в Нижегородской, Московской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Тульской областях, а также в Республике Марий Эл. Высокое качество и оперативность выполнения техобслуживания и ремонта способствует прибытию спецтехники строго по графику на места проведения строительных работ.

Общая площадь территории складских помещений базы превышает 8 тыс. кв. м. на которую круглогодично поступает продукция, перед тем как она распределяется по всем филиалам АО «Транснефть-Верхняя Волга». Ежедневно через БПТО и КО проходит около 100 тонн материалов и оборудования, а слаженная работа подразделения обеспечивает их доставку точно в указанные сроки на все объекты и службы предприятия, исключая остановку технологического процесса.

Кроме того, было принято и разгружено 13 вагонов с негабаритным оборудованием. Собственные железнодорожные пути протяженностью более 600 метров оборудованы повышенными железобетонными рампами, что исключает возникновение аварийных ситуаций при приеме и погрузке платформ и спецвагонов, предназначенных для перевозки труб, а также позволяет существенно сократить затраты и время погрузо-разгрузочных работ.

Специалисты лаборатории базы проводят испытания изоляционных материалов, контроль качества и освидетельствование труб и других элементов трубопроводов. За год составлено 2,1 тыс. актов входного контроля, что позволило значительно уменьшить затраты на проведение работ по устранению дефектов магистральных трубопроводов, дублирующему контролю сварных стыков при строительстве, техническом перевооружении, реконструкции и капитальном ремонте объектов предприятия.

С целью проведения планового технического обслуживания, а также срочного ремонта тяжёлой техники, был организован оперативный выезд 72 бригад на передвижных ремонтных мастерских повышенной проходимости на места стоянки техники в подразделения предприятия. В частности, выполнялась замена деталей ходовой части и гидросистемы для поддержания надёжности эксплуатации специальной техники.

Выполняемые мероприятия позволяют безопасно и в установленные сроки производить весь спектр работ с использованием тяжелой техники на участках магистральных трубопроводов.