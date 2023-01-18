Подачу тепла и горячей воды ограничили на 46 улицах в центре Нижнего Новгорода 18 января. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подачу отопления и горячей воды ограничили в центре Нижнего Новгорода в среду, 18 января. Параметры подаваемых ресурсов снижены на 46 улицах, информирует администрация Нижегородского района.

Изменения связаны с планово-предупредительными работами, которые проводит АО «Теплоэнерго». Они продлятся до 19 часов – именно до этого времени жители будут испытывать трудности с водой и отоплением.

Ограничения распространяются почти на весь центр: улицы Большая Покровская, Варварская, Минина, Белинского, Ванеева, Грузинская, Ильинская, Ижорская, Горького, Ковалихинская и многие другие.

КОНКРЕТНО

На каких улицах ограничена подача тепла и горячей воды 18 января:

А

⁃ Академика Блохиной;

⁃ Алексеевская;

⁃ Арзамасская;

⁃ Ашхабадская;

Б

⁃ Белинского;

⁃ Большая Печерская;

⁃ Большая Покровская;

В

⁃ Ванеева;

⁃ Варварская;

⁃ Верхне-Волжская набережная;

⁃ Володарского;

⁃ Воровского;

Г

⁃ Гоголя;

⁃ пер. Гранитный;

⁃ Грузинская;

З

⁃ Звездинка;

И

⁃ Ижорская;

⁃ Ильинская;

К

⁃ Ковалихинская;

⁃ Короленко;

⁃ Костина;

Л

⁃ Лыковая Дамба;

М

⁃ Максима Горького;

⁃ Малая Покровская;

⁃ Малая Ямская;

⁃ Минина;

⁃ пл. Минина и Пожарского;

⁃ пер. Могилевича;

Н

⁃ Нестерова;

⁃ Новая;

О

⁃ Октябрьская;

⁃ Ошарская;

П

⁃ Пискунова;

⁃ Провиантская;

Р

⁃ Решетниковская;

С

⁃ пл. Свободы;

⁃ Семашко;

⁃ Славянская;

⁃ Студеная;

Т

⁃ Тверская;

⁃ пл. Театральная;

⁃ пер. Ткачева;

У

⁃ Ульянова;

⁃ пер. Университетский;

Х

⁃ пер. Холодный;

Ч

⁃ пер. Чернопрудский.