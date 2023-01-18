Подачу тепла и горячей воды ограничили на 46 улицах в центре Нижнего Новгорода 18 января.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Подачу отопления и горячей воды ограничили в центре Нижнего Новгорода в среду, 18 января. Параметры подаваемых ресурсов снижены на 46 улицах, информирует администрация Нижегородского района.
Изменения связаны с планово-предупредительными работами, которые проводит АО «Теплоэнерго». Они продлятся до 19 часов – именно до этого времени жители будут испытывать трудности с водой и отоплением.
Ограничения распространяются почти на весь центр: улицы Большая Покровская, Варварская, Минина, Белинского, Ванеева, Грузинская, Ильинская, Ижорская, Горького, Ковалихинская и многие другие.
КОНКРЕТНО
На каких улицах ограничена подача тепла и горячей воды 18 января:
А
⁃ Академика Блохиной;
⁃ Алексеевская;
⁃ Арзамасская;
⁃ Ашхабадская;
Б
⁃ Белинского;
⁃ Большая Печерская;
⁃ Большая Покровская;
В
⁃ Ванеева;
⁃ Варварская;
⁃ Верхне-Волжская набережная;
⁃ Володарского;
⁃ Воровского;
Г
⁃ Гоголя;
⁃ пер. Гранитный;
⁃ Грузинская;
З
⁃ Звездинка;
И
⁃ Ижорская;
⁃ Ильинская;
К
⁃ Ковалихинская;
⁃ Короленко;
⁃ Костина;
Л
⁃ Лыковая Дамба;
М
⁃ Максима Горького;
⁃ Малая Покровская;
⁃ Малая Ямская;
⁃ Минина;
⁃ пл. Минина и Пожарского;
⁃ пер. Могилевича;
Н
⁃ Нестерова;
⁃ Новая;
О
⁃ Октябрьская;
⁃ Ошарская;
П
⁃ Пискунова;
⁃ Провиантская;
Р
⁃ Решетниковская;
С
⁃ пл. Свободы;
⁃ Семашко;
⁃ Славянская;
⁃ Студеная;
Т
⁃ Тверская;
⁃ пл. Театральная;
⁃ пер. Ткачева;
У
⁃ Ульянова;
⁃ пер. Университетский;
Х
⁃ пер. Холодный;
Ч
⁃ пер. Чернопрудский.