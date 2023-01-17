«Торпедо» проиграло московскому «Динамо» в домашнем матче со счетом 4:6. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская хоккейная команда "Торпедо" со счётом 4:6 проиграла московскому "Динамо" в домашнем матче КХЛ 17 января. Игра проходила при полных трибунах, поддержать нижегородцев пришли и игроки "Норманочки".

Счёт был открыт уже на второй минуте игры - Егор Виноградов получил шайбу от Андрея Белевича и в одно касание переправил её в рамку гостей. Спустя буквально несколько секунд москвичи ответили своей шайбой.

За две минуты до перерыва динамовцы провели эффектную контратаку, которая позволила им забить второй гол.

Во втором периоде сразу два игрока "Динамо" получили удаления. Следом на скамейку штрафников отправился и Николай Коваленко. Игра в неравных составах не принесла результата, зато по окончании штрафного времени динамовцы вновь поразили ворота нижегородской команды. Такой поворот событий оживил игру "Торпедо", и Летунов эффектно забросил шайбу за спину вратаря.

К перерыву в ворота Ивана Кульбакова угодили ещё две шайбы.

В третьем периоде в воротах нижегородцев появился Адам Хуски. После 15 минут тягучей игры нижегородцы взяли тайм-аут, после которого Андрей Белевич своим голом сократил отставание от москвичей. Ответная шайба гостей залетела уже в пустые ворота.

За 19 секунд до окончания игры, находясь у ворот, передал шайбу Алексею Кручинину и тот пробил. Год был не засчитан ввиду нарушения численного состава. Дальше - как в баскетболе, каждая секунда несла в себе какое-то событие. В итоге Сергей Гончарук забросил 4 шайбу "Торпедо" из большинства.