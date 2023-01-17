Председатель ЗСНО Евгений Люлин высказался о заграничном отпуске чиновников. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин высказал свое мнение о заграничном отпуске некоторых чиновников и депутатов. Об этом спикер написал в своем телеграм-канале.

По мнению Евгения Люлина, каждый человек нуждается в отдыхе и передышке. Председатель Заксобрания напомнил, что даже в годы Великой Отечественной солдатам давали отпуска. Но кто-то просто отказывался от этого или возвращался раньше срока.

Также спикер ЗСНО отметил, что покидать страну в трудное время это аморально и неприлично, особенно если человек работает в органах власти.

- Меня тоже раздражает, когда кто-то размещает фото из Дубая, зная, что другие в это время поднимаются в атаку под Бахмутом, - подчеркнул Евгений Люлин.

Однако председатель Заксобрания не одобряет призывы запретить выезд за рубеж.

- Зачем запрещать, если это замечательный тест на «годен – не годен»? Сразу видно человека с гнилым нутром. И детектор лжи не нужен, - высказался спикер.

В завершении Евгений Люлин отметил, что госслужащие должны иметь чувство меры и достоинства.