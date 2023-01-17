Стоимость парка-отеля «Татинец» в Кстовском районе снизилась на 21 миллион рублей. Фото: Российский аукционный дом.

Стоимость парка-отеля «Татинец», расположенного на берегу Волги, в Кстовском районе Нижегородской области снизилась на 21 миллион рублей. Об этом сообщается на сайте Российского аукционного дома.

Напомним, в апреле 2022 года пансионат, который находится в сосновом лесу рядом с селом Татинец, выставили на продажу за 220 миллионов рублей. Сейчас же его продают за 199 миллионов рублей.

Стоит отметить, что парк-отель «Татинец» строился и вводился в эксплуатацию с 1985 по 1990 год. Пансионат занимает семь земельных участков общей площадью 34,3 га. В него входит пятиэтажное здание, физкультурно-оздоровительный комплекс, хозяйственный корпус, котельная, павильон «Дары природы», мансардный домик, канатная дорога протяжённостью 267,5 метров, площадка для настольного тенниса и многое другое.

Кроме того, для реновации старых корпусов пансионата разработан проект современного парк-отеля с зоной для активных игр, тематической деревней, пляжем, рестораном, банным комплексом и фитнес-центром.