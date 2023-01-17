В Мининском университете начался набор школьников на углубленное обучение по 25 программам

Мининский университет начал очередной набор учащихся 1-11 классов для занятий по 25 программам дополнительного образования разной направленности. Занятия со школьниками начнутся с 21 января и будут проходить в Педагогическом технопарке «Кванториум» и Межфакультетском технопарке универсальных педагогических компетенций. Программы направлены на углубленное изучение естественно-научных, технических и творческих дисциплин. В рамках обучения для школьников предусмотрено 6 занятий длительностью 2 академических часа.

- Одна из главных задач такого обучения – это профориентация, - объяснил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - В ходе занятий в зависимости от выбранного направления участники смогут погрузиться в мир физических и химических экспериментов, освоить азы робототехники или изучить робототехнические системы на продвинутом уровне, узнать о различных техниках рисования, окунуться в виртуальную реальность, обсудить что-то важное на английском языке, отправиться в увлекательный мир программирования и многое другое. Это позволяет глубже изучить выбранный предмет и оценить свою готовность работать в этом направлении дальше. При этом оснащенность наших кванториума и технопарка обеспечивает возможность обучения и проведения экспериментов на высоком техническом уровне.

Все программы поделены на базовые – для детей от 7 до 12 лет и продвинутые – для детей 13-18 лет. Но есть и ряд направлений, которые подходят для любого уровня подготовки, например, "Мастерская уникальных вещей. Юбка с машинной вышивкой", " Рисование акварелью".

Предварительная регистрация и подробная информация для родителей.

Кроме того, предусмотрено групповое обучение для школьных групп в составе от 10 человек. Предварительная регистрация и подробная информация для образовательных организаций.

Занятия проводятся в 7 корпусе Мининского университета (Автозаводский район, ул. Челюскинцев, д. 9). Следующий поток стартует 4 марта.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина