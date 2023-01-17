Количество мест для размещения НТО могут увеличить в Нижнем Новгороде. Фото: Андрей АБРАМОВ

Количество мест в схеме размещения нестационарных торговых объектов хотят увеличить в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом информирует пресс-служба нижегородской Гордумы.

Так, для обеспечения жителей и гостей Нижнего Новгорода услугами торговли и общественного питания было предложено увеличить количество мест в схеме размещения нестационарных торговых объектов. Речь идет о павильонах, киосках, палатках и торговых автоматах. Кроме того, проведут работу с представителями бизнеса и предпринимателями, которые просрочили платежи.

Как отметила заместитель председателя постоянной комиссии Жанна Скворцова, нестационарные торговые объекты должны размещаться в местах, где есть потребность у жителей города. Например, у городской клинической больницы №38 на улице Чернышевского.

- Хотелось бы, чтобы НТО находились на тех территориях, где в них есть реальная потребность. Например, на Гребешке, около больницы №38 нет продовольственного магазина и людям приходится далеко ходить за продуктами, - подчеркнула Жанна Скворцова.

Примечательно, что площадку около больницы добавят в соответствующую схему и выставят на аукцион, чтобы заинтересованные предприниматели могли открыть продуктовый магазин.