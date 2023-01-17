Авиакомпания «Россия» назвала самолет в честь Дзержинска

Авиакомпании «Россия» назвала самолет в честь Дзержинска. Фото: АО «Авиакомпания «Россия»

Авиакомпания «Россия» присвоила поступившему в парк самолету «Суперджет 100» имя в честь города Дзержинск. Об этом информирует пресс-служба авиаперевозчика.

Так, новый отечественный самолет «Дзержинск» с бортовым номером RA-89188 стал 76 воздушным судном этого типа в парке авиакомпании. Кроме того, он уже приступил к выполнению полетов. Его можно встретить на маршрутах из Санкт-Петербурга в Калининград и Нижний Новгород.

- Присвоение самолету имени «Дзержинск» – дань уважения самоотверженного труда дзержинцев, внесших неоценимый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, – подчеркнули представители воздушного перевозчика.

Согласно информации, в декабре 2020 года авиакомпания «Россия» и ФГБУ «Роспатриотцентр» подписали соглашение, в рамках которого новые отечественные самолеты получат имена в честь городов трудовой доблести. В настоящее имена 34 городов трудовой доблести уже представлены во флоте перевозчика, в их числе и Нижний Новгород.