11 человек погибли на нижегородских дорогах в 2023 году. Фото: Иван Макеев

За первые две недели нового года на дорогах Нижегородской области погибли 11 человек. Еще 158 человек получили ранения. Об этом сообщили в региональном УГИБДД ГУ МВД.

- В основном люди погибали в результате наездов на пешеходов - 5 погибших – и при столкновении автомобилей – четверо погибших, - рассказали в ведомстве. - Шесть из десяти автоаварий со смертельным исходом произошли в темное время суток.

Как свидетельствует статистика, виновниками аварий чаще всего становились водители. Главной их проблемой было нарушение скоростного режима, из-за чего автомобили вылетал на полосу встречного движения.

Что касается пешеходов, то и они нередко нарушают правила дорожного движения. Чаще всего это переход дороги в неположенном месте и ходьба по обочине вдоль проезжей части попутного направления. Чаще всего пешеходы гибнут в темное время суток.

В связи с таким количеством аварий нижегородцев призывают быть особенно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.