Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Нижнем Новгороде за январь. Фото: Даниил ОПАРИН

Стали известны пять самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде за январь. Об этом информирует сервис по поиску работы SuperJob.

Так, самая высокооплачиваемая вакансия в Нижнем Новгороде – это менеджер по оптовым продажам. Согласно информации, предлагаемая зарплата менеджера от 101,5 до 141,3 тысячи рублей в месяц. В обязанности специалиста входит работа с потенциальной клиентской базой и ее расширение. Кроме того, 30% рабочего времени это командировки.

На почетном втором месте располагается вакансия врача-анестезиолога-реаниматолога. Его предлагаемая зарплата от ста тысяч рублей в месяц. На третьем месте - врач акушер-гинеколог, которому предлагают такую же зарплату от ста тысяч рублей.

Следующая идет должность директора гипермаркета, которому предлагают от 93,9 до 104,4 тысячи рублей в месяц. И завершает топ вакансий – должность автоэлектрика с оплатой от 90 тысяч рублей.

Стоит отметить, что самые высокооплачиваемые вакансии размещались работодателями из Москвы, Красноярска и Новосибирска с предлагаемой зарплатой от 300 тысяч рублей.